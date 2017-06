Valorización, primera derrota de Peñalosa en el Concejo

La administración de Enrique Peñalosa vivió una de sus peores jornadas en el Concejo capitalino. En la noche de este jueves, la Comisión de Hacienda hundió, sin votarlo, el proyecto para el cobro del impuesto de valorización, con el que la Alcaldía Mayor pretendía recaudar 1,3 billones de pesos para financiar un paquete de casi 40 obras públicas.

El proyecto debía aprobarse antes de la media noche, pues este jueves era el último día de sesiones ordinarias del Concejo. Julio César Acosta, concejal de Cambio Radical, y presidente de la Comisión de Hacienda, decidió suspender el debate luego de que los partidos políticos no llegaran a un consenso, bien sea para aprobarlo o votarlo en contra. Finalmente no se comprometieron con ninguna posición.

Este es el primer gran revés que sufre Peñalosa en el Concejo, donde había gozado del respaldo de las mayorías. El proyecto de valorización era una de sus principales apuestas en el cabildo, pero hasta los partidos que apoyan su administración, esta vez lo abandonaron. Ni los tres concejales de Cambio Radical, ni los dos liberales, ni los dos de ‘la U’ respaldaron al Alcalde en este proyecto.

Precisamente, Cambio Radical elaboró una proposición para hacerle ajustes al proyecto, con el propósito de que no impactara en el bolsillo de los contribuyentes. Esa propuesta fue estudiada por el secretario de gobierno, Miguel Turbay, pero la rechazó. Sin embargo, los concejales de este partido acordaron que no votarían el proyecto si no se acogía su recomendación.

El proyecto de valorización, además, estaba condicionado por el coste político que le pudiera acarrear al Concejo aprobar el aumento de este impuesto. Por eso se lavaron las manos y prefirieron que se hundiera por tiempo que votarlo negativo, que se hubiera entendido como quitarle el respaldo al alcalde.

Hace dos semanas el contralor distrital, Juan Carlos Granados, había emitido un concepto técnico en el que declaró inviable el proyecto, entre otras por la falta de estudios técnicos que permitan determinar con precisión los costos de las obras proyectadas. Ese argumento, entre otras, fue determinante para que el proyecto de valorización no contara con el respaldo político necesario.

Tras el hundimiento del proyecto, Miguel Turbay anunció que lo volverán a presentar en el próximo periodo de sesiones ordinarias. El cobro de valorización por beneficio local por 1,3 billones de pesos buscaba recursos para la construcción de vías, ciclorrutas, parques y conexiones peatonales, entre otras obras, en cuatro zonas de la ciudad. Peñalosa perdió la batalla en el Concejo, y tendrá que empezar de cero.