Argumentos prematuros



De acuerdo con la información registrada en la edición n.° 1810 de la revista SEMANA, se inicia un proyecto para la revocación del alcalde Peñalosa. Quienes lo promueven están en todo su derecho, pero ojalá su proyecto revocatorio no sea parte de una estrategia política para promover otra candidatura.



Los promotores, cuyos prematuros argumentos no son suficientemente claros, deberían tener en cuenta que la ciudad capital presenta un atraso de 12 años, gracias a los últimos tres burgomaestres que gobernaron a Bogotá, donde pasó de todo, menos desarrollo social y urbano.

Nos guste o no el estilo del señor Peñalosa, débil en lo político pero muy fuerte en lo ejecutivo, es el único funcionario que dada su experiencia y conocimiento sobre lo urbano puede rescatar y proyectar la Bogotá del futuro.



Mario Patiño Morris

Bogotá



No por la séptima



A mí lo único que se me hace absurdo (edición n.° 1810 de SEMANA) es que el alcalde insista en el TransMilenio por la Séptima, cuando lo más práctico sería organizar un tranvía que exige menos espacio, es más eficiente, mucho menos contaminante, más rápido y cómodo, tal como lo tienen los paisas en Medellín . Pero summa summarum, “es mejor arrancar de menos a más que de más a menos”.



Carlos Reger Tlusty

Bogotá



Desprecia los estudios



Peñalosa dejará de ser un incomprendido (SEMANA n.° 1810) cuando no desprecie (selectivamente, además) tanto los estudios de consultoría como los académicos. Basta recordar los de movilidad y los ambientales.



Mauricio García Castañeda

Bogotá

¿Lo público o lo privado?



La revista SEMANA en su edición n.° 1810 trae dos artículos interesantes sobre este tema: ‘Con el agua al cuello’ y ‘Diez movidas de 2017’.

Como antecedente vale la pena decir que hace unos 50 años todas las empresas públicas de los municipios eran manejadas por ellos mismos y se convirtieron en fuente de ingresos para sus finanzas. En los acueductos el mismo municipio cuidaba las fuentes hídricas. En generación de energía muchos municipios tuvieron sus propias hidroeléctricas, pequeñas pero eficientes.



Llegaron las directrices neoliberales, no de iniciativa propia sino del capital internacional y veamos:



En Santa Marta una empresa privada maneja a su antojo el acueducto desde 1989; las últimas administraciones han solicitado que mejoren el servicio y no se ha logrado. En abril de 2017 se vence el periodo de la concesión; Metroaguas para devolver –en peores condiciones– la infraestructura recibida quiere cobrarle a Santa Marta 60.000 millones de pesos: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”.



Pero la cría de cuervos es en todo el país: el año pasado ya vendimos Isagén, una empresa emblemática de nuestra soberanía energética. Pero ya seguimos con la Empresa de Energía de Bogotá y con la Empresa de Teléfonos. Ya hemos sentido la oscuridad solidaria con los usuarios víctimas de Electricaribe, firma española, que nos amenaza con demanda de 1.200 millones de euros... Estos cuervos nos resultaron más rapaces.

No entendemos por qué siendo nosotros los dueños de la infraestructura y recursos naturales tengamos que entregar esto a privados y extranjeros para que sean ellos los que nos pasen la factura. No señores... El ejemplo cercano lo tenemos en las Empresas Públicas de Medellín.



Fidel José Vanegas Cantor

Bogotá



Más entrevistas



Me gustó la entrevista que publicaron con Carlos Valdés, el director del Instituto de Medicina Legal (SEMANA n.° 1810). Fue muy diciente y esclarecedor lo que él respondió sobre diferentes temas, pero especialmente para entender la violencia; me gustó más porque es desde una mirada distinta a la de la academia y a la de la misma prensa. A veces a SEMANA se le olvida que sabe entrevistar.



Luis Ángel Blanco

Cali

El año de las sombras



Si bien la caricatura estuvo bastante bien lograda, la portada de la edición n.° 1808 debió haber sido negra. El 2016 no fue el año de la rabia sino el año de la ignorancia, de las desgracias, del retroceso. Seguí las publicaciones semanalmente, y solo se me encogía el corazón de ver la polarización en Colombia, los atentados de Estado Islámico, la fragmentación de la Unión Europea, la estupidez de los votantes en Estados Unidos. Y diciembre no fue la excepción. El espíritu navideño nunca llegó por estos lados. Primero la tragedia del avión del Chapecoense y después el crimen atroz de la pequeña Yuliana. Ojalá 2017 nos traiga luz y no tanta oscuridad.



José Darío Quintero

Neiva



Me reí con SEMAMA



Con agrado tuve en mis manos la edición de Semama que publicaron al final de diciembre. Y fue inevitable evocar aquel viejo humor de Zoociedad, un programa de televisión noventero que fue sutil, inteligente y poderoso a la hora de abordar el humor político. Arias y Troller, que eran sus guionistas, esta vez en la revista usan cada imagen y cada palabra para apuntes punzantes y divertidos. Sin duda, fue un contenido de esos que alegra en épocas de burdo humor, del chiste fácil, de fórmulas gastadas y previsibles. Muy bien haber reencauchado a Arias y Troller que, con sus ocurrencias desde los días del libro Guía del buen estudiante vago, despertaron a una generación. Larga vida para este par de veteranos.



Walter Rico

Bogotá



Cerca al amarillismo



El crimen de Yuliana Samboní conmocionó al país, un hecho abominable por donde se le mire. Pero desde que ocurrió esta canallada los medios empalagan con información de este caso: del asesino, de sus hermanos, de la familia de la niña, del portero que se quitó la vida. El hecho reúne todos los elementos para atraer lectores, para vender y así se publica información inocua, cualquier cosa con tal de llamar la atención. SEMANA no ha sido ajena a esta tentación, desde sus Confidenciales hasta artículos interiores. Ojalá su revista pronto se libre de esa tentación.



Vicky Rodríguez

Cartagena



Máximo 30 días



El artículo ‘Los disidentes de las Farc’ (edición n.° 1807) nos muestra la imprudencia y hasta ignorancia de ciertas personas al tomar un arma. Ahí vemos que estos disidentes, no estaban en una ‘lucha armada’, sino que iban realmente tras el narcotráfico, minería, y extorsiones.

Es triste ver cómo la ambición arruina la vida de alguien.



A esos disidentes no les pongo más de 30 días, pues tenemos un Ejército preparado, y al presidente que sí ha enfrentado y combatido a las Farc, el único que ha abatido a los cabecillas más peligrosos y representativos de la insurgencia.



Víctor Navarro

Barranquilla