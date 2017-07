De Alfonso Valdivieso Sarmiento

Me refiero al confidencial de la edición 1832 titulado ‘En política todo cambia’. Se afirma que: “En política pasa algo bien particular. Con excepción de los partidos tradicionales, los fundadores de los nuevos partidos por lo general acaban distantes a estos… Los fundadores de Cambio Radical fueron Rafael Pardo y Alfonso Valdivieso y ninguno de ellos está hoy con Germán Vargas”.



Al respecto, quiero solicitarle se rectifique tal versión porque, en mi caso, no solo continúo siendo miembro activo de Cambio Radical, sino que tengo la firme convicción de que el país habrá de reconocer en German Vargas Lleras el líder indicado para ser el próximo presidente de Colombia. Lo conozco desde que compartimos la militancia en el Nuevo Liberalismo y lo he acompañado de cerca en su vida pública, la cual no dudo en calificar de sobresaliente, respetable y apropiada para gobernar nuestro país en las circunstancias actuales que exigen una persona de carácter para llevar adelante con su capacidad de gestión y su determinación las enormes responsabilidades propias de la agenda nacional del próximo cuatrienio.

Alfonso Valdivieso Sarmiento

Bogotá



El agua y el aceite

Nadie, con mediano conocimiento de la realidad nacional, puede augurarle éxito a la alianza de Uribe con Pastrana (SEMANA n.° 1834). Son dos personajes antagónicos que a lo largo del tiempo han dado muestras divergentes en los ajetreos de la política. Matriculados en distinto partido, este hecho los sitúa en orillas opuestas, y en ocasiones pugnaces, por más imágenes hermanables que transmiten hoy al país. Quieren alinearse con la consigna de combatir los acuerdos de La Habana –lo cual produce dividendos políticos–, y pregonan la intención de conquistar en 2018 la Presidencia de la República con el nombre que salga del Centro Democrático, cuya voz cantante será la de Uribe. No la de Pastrana. No se sabe a cuál de los dos le gusta más el protagonismo. Es aquí donde van a chocar en forma quizás inevitable (una vez más), ya que ninguno se resignará al segundo puesto. A ambos los seduce el demonio de la figuración, y ninguno permitirá que el otro lo opaque o le quite campo de acción.



Veamos estas perlas. Palabras de Pastrana el 5 de septiembre de 2012: “Uribe es el único colombiano que nunca le dio a Colombia la posibilidad de paz”. Por su parte, Uribe se fue lanza en ristre contra su adversario del momento: “Pastrana entregó al país literalmente ‘secuestrado’”. En el gobierno de Santos, manifestó Pastrana: “Mis asesores están siendo llamados al nuevo gobierno, los de Uribe están siendo llamados a indagatoria”. Y esto dijo Uribe: “Pastrana vive en trance de picarme pleito, pero yo soy un caballo cochero, que solo mira para adelante”. Es larga la historia de encuentros y desencuentros entre los dos exmandatarios. El país la conoce muy bien. Cabe preguntar: ¿qué tanto alcance tendrá la fementida alianza? ¿Alguna vez han logrado mezclarse el agua y el aceite?

Gustavo Páez Escobar

Bogotá



De Ecopetrol

Hago referencia al artículo de Daniel Coronell de la edición n°.1834. Las vinculaciones de personal a Ecopetrol nunca tienen motivación política. Los procesos de selección de todas las personas mencionadas en la columna surtieron y aprobaron las fases de la Guía de Selección de Talento Humano, a saber: 1) prueba de valores, 2) evaluación técnica, 3) evaluación organizacional, 4) estudio de seguridad y examen médico preempleo.

En ningún momento se ha buscado entorpecer las investigaciones disciplinarias; por el contrario, hemos sido aliados de los entes de control y provisto toda la información requerida. Inclusive hemos pedido que se abran nuevas investigaciones.



Con respecto a investigaciones disciplinarias en curso de la Procuraduría, en agosto 17 de 2012, a raíz de haberse hecho público un airado desacuerdo con la administración de Reficar, a causa de los mayores costos del proyecto, la Procuraduría abrió investigación sobre la construcción de Reficar. Una serie de medidas correctivas emanaron de la junta de Ecopetrol desde entonces. El 13 de octubre de 2015, seis meses después de iniciar labores como presidente de Ecopetrol, rendí declaración ante la Procuraduría Delegada como testigo de esa investigación.



El 24 de febrero de 2016 se abrió otra investigación por parte de la Procuraduría, en la cual fui incluido, sobre las actuaciones de las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar. Ninguna de estas investigaciones se ha archivado.



Por último, en junio de 2017 se abrieron dos nuevas investigaciones sobre Reficar y Bioenergy. Ecopetrol ha colaborado con las entidades de control en ambos frentes. Estos hechos demuestran que hay varias investigaciones disciplinarias en curso por parte de esa entidad, en algunas de las cuales he sido vinculado.



Estos hechos son independientes en condiciones de tiempo, modo y lugar de la conformación de un grupo elite de investigación de ética y cumplimiento, a raíz de la creación de la Vicepresidencia de Cumplimiento en Ecopetrol. La misma se creó en junio de 2015, antes de la apertura de algunas de estas investigaciones.



La Vicepresidencia atrajo profesionales de larga trayectoria en investigación forense, de lavado de activos y de anticorrupción. Entrevisté a los tres profesionales de nivel gerencial; la selección del resto del equipo fue responsabilidad de la Vicepresidencia.



De esa manera, ni hubo la intención de impedir las investigaciones, ni correspondencia de tiempo o modo, ni se produjo tal efecto de evitar investigaciones disciplinarias. De hecho, hubo apertura de investigación el 24 de febrero de 2016 por parte del despacho del procurador Alejandro Ordóñez, con quien no tuve ni tengo relación alguna diferente a la institucional. Y también las ha habido por parte del procurador Fernando Carrillo.



La realidad es opuesta a lo sugerido en la columna. El grupo de investigación, control disciplinario y ética conformado en la nueva Vicepresidencia ha cambiado para bien la historia de Ecopetrol; ha aumentado el número, la seriedad y la severidad de investigaciones sobre violaciones al Código de Ética en el Grupo Empresarial.



El tipo de acusaciones de la columna de Daniel Coronell acarrea consecuencias. Por lo cual se debe aclarar que se está planteando una hipótesis, y no un hecho comprobado; la mención de personas debe ser cierta, respetuosa y cuidadosa.



En particular, una empleada de Ecopetrol me escribe: “Sin saber por qué mi nombre salió en un artículo de la revista SEMANA el pasado fin de semana y me parece la desinformación más grande. Entré a Ecopetrol en el año 2007, mediante un proceso de selección y he trabajado muy duro para mantenerme en mi trabajo; no entiendo por qué ahora salen con un artículo en el que me nombran; pensé que era un homónimo, pero después de entrar al correo veo que no es así. Quisiera saber, señor presidente, con quién puedo hablar para aclarar el tema ya que estoy recibiendo correos en los que puede estar en riesgo mi integridad y mi trabajo; siendo yo madre cabeza de familia no puedo poner en riesgo el futuro de mis hijos”. Atte., Paula Andrea García Osorio.

Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol

Bogotá

N de la R.: En la edición especial por los 150 años de la independencia de Canadá, que circula con esta edición de SEMANA, se publicó un artículo en las páginas 36 y 37 acerca de Gran Tierra Energy Ltd. Las cifras de producción para los próximos tres años son inexactas, al igual que las de la producción de la compañía para el primer trimestre de 2017, que fueron de 30.000 BOPD.