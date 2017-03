A

A

A 0

0

0

0

Los 10 países en los que las personas son más ricas

El Foro Económico Mundial acaba de publicar un listado envidiable. Se trata de los países que tienen mayor ingreso per capita. El ranking arroja varias sorpresas. Por ejemplo, que las grandes potencias del mundo no encabezan. Estados Unidos está de 13, Arabia Saudita de 14, Alemania de 19, el Reino Unido de 27 y Japón de 30. El top 10 es el siguiente. 1) Qatar, $129,726 dólares per capita. 2) Luxemburgo, $101,936. 3) Macao, $96,147 4) Singapur, $87,082 5) Brunei, $79,710 6) Kuwait, $71,263 7) Irlanda, $69,374. 8) Noruega, $69,296. 9) Emiratos Arabes Unidos, $67,696. 10) San Marino, $64,443.