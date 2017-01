A

Álvaro Uribe decidió "bloquear" a Gina Parody

La relación entre Álvaro Uribe y Gina Parody ha estado llena de altibajos. Después de ser una de las consentidas de su gobierno, la ex ministra se ha convertido en el objeto de las más feroces criticas por parte del ex presidente. Hace unos días, Parody soprendió cuando reveló en su cuenta de Twitter que la tensión había llegado al punto de que el ex mandatario la bloqueó. Eso significa que ella no puede seguirlo ni ver sus publicaciones. Al par de días, Uribe fue mucho más allá. En esa misma red social acusó a la ex ministra Cecilia Álvarez de participar en el escándalo de Odebrecht. Agregó que la adición para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra tenía un interés personal de beneficiar a la familia de Parody. La pareja de exministras le respondieron en el mismo tono y aseguraron que Uribe estaría en contra de ellas y de sus familias desde el momento en que "denunciamos el paramilitarismo que permeó su Gobierno".