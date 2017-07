A

Los servicios públicos de Belén de Bajirá

En la pelea que libran Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá ha sucedido un tema absurdo. En medio de ese tire y afloje, no hay claridad sobre cuál de los dos entes administrativos debe responder por los servicios públicos de esa población. Antioquia ha asumido los servicios públicos, notariales, de registro, de salud y de educación, pero cuando se estableció que en el mapa el territorio pertenece a Chocó, no quedó claro que pasaría con esos gastos. La situación es tan preocupante en la región que el procurador Fernando Carrillo, desde Quibdó, convocó a los gobernadores de ambos departamentos a una “mesa de diálogo” para garantizar que los ciudadanos de ese corregimiento no se queden sin agua ni luz.