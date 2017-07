A

La renuncia de Bernate al caso de Gustavo Moreno

El abogado que representaba al capturado fiscal Luis Gustavo Moreno renunció inesperadamente a defenderlo. La decisión la tomó minutos después de que el ex fiscal aseguró en la audiencia que acepta cargos por la presión que había sobre su esposa. La afirmación desembocó en que el juez no autorizó su aceptación de cargos. Bernate emitió un comunicado en el que señala que “ante la situación presentada en la audiencia de hoy, en la que no se siguieron los acuerdos que se tenían con el doctor Gustavo Moreno y se desatendieron nuestras recomendaciones, he presentado mi renuncia a continuar con su defensa a partir del día de hoy”.