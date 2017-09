A

La respuesta de Claudia López al trino sobre el papa

SEMANA publicó un confidencial con el trino de @JuanAbelG, quien le recordó a Claudia López un mensaje que había puesto en esa red social criticando que se utilizara al papa para darle beneficios penales a los delincuentes condenados. La senadora había dicho: “Un país inviable que en vez de encarcelar delincuentes los libera. Con cuentico de la visita del papa. Somos un Estado laico”. El twittero había comparado ese mensaje con una foto de ella esperando al papa en la Casa de Nariño. La candidata presidencial le respondió al twitero con una frase contundente: “La católica soy yo, no el Estado. Celebro visita #PapaFrancisco y me opuse a que por ella sacaran delincuentes de carceles. Por fortuna no pasó”. En un video la senadora había dejado clara su posición sobre la política carcelaria a la que se refería en ese trino.