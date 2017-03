A

El consejo de Bill Gates a un joven de 19 años

Bill Gates es actualmente el hombre más rico del mundo, pero hace rato que está alejado de la fuente de su fortuna. En la actualidad, al fundador de Microsoft se le ha visto más interesado por sus actividades filantrópicas y dar charlas y conferencias. De hecho, esta semana Gates fue invitado a una charla muy particular: una sesión de preguntas y respuestas diferente en el portal de internet Reddit. Allí, un participante hizo una pregunta que capturó el interés de Gates sobre las demás.

“Si pudieras darle un consejo a un joven de 19 años, ¿cuál sería?”, preguntó uno de los foristas.

A lo que Gates contestó:

“Le explicaría que la inteligencia no es unidimensional y no es tan importante como pensaba que era en ese entonces. Yo le diría que explorara el mundo antes de cumplir cuarenta. Yo no era muy sociable en ese entonces, pero no estoy seguro si haya un consejo que solucione eso. Tal vez solo era un chico raro y necesitaba crecer”.