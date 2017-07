A

A

A 0

0

0

0

El matrimonio de Elsa Noguera

El fin de semana pasado tuvo lugar en México la boda de la ministra de Vivienda Elsa Noguera con Juan Carlos Hernández. La celebración duró varios días y comenzó con una fiesta en una discoteca en Playa del Carmen el jueves 29 de junio. La ceremonia religiosa se celebró el sábado y según el diario barranquillero El Heraldo asistieron 200 personas. La ex alcaldesa de Barranquilla compartió ese importante momento con la pesada de la costa caribe colombiana: el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa, el empresario Fuad Char, el ex gobernador José Antonio Segebre, el senador Arturo Char y el representante Luis Eduardo Diazgranados, Por su puesto, uno de los principales invitados fue el ex vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras quien desde que se anunció el compromiso había dicho que se pedía ser el padrino.