¿Ahora sí vendrá el papa Francisco a Colombia?

Cuando a mediados del 2016 se anunció que el papa Francisco visitaría Colombia muchos soñaron con que un sumo pontífice pisara de nuevo esta tierra después de casi 30 años. Sin embargo, el papa Francisco condicionó su viaje al resultado del plebiscito, a que fuera "blindado" por los colombianos. Cuando ganó el No, las esperanzas se diluyeron. Pero el presidente Santos volvió a avivarlas al referirse al tema en Chiquinquirá durante la entrega de 100 viviendas del Fondo Adaptación. “Es voluntad del Santo Padre visitar Colombia en este año, así me lo dijo y seguramente como es costumbre, visitirá a la reina de Colombia: la Virgen de Chiquinquirá“, aseguró el jefe de Estado. Aunque no hay fecha, el papa cumpliría su promesa de visitar el país para "enseñar la paz".