La carta de Gustavo Moreno al Fiscal General

La captura del jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía causó conmoción en el mundo judicial. Hasta ahora, casi nadie conoce cuál es su versión de los hechos. Sin embargo, al despacho del fiscal general llegó una misiva que dejó más dudas que respuestas. En esta, el fiscal Gustavo Moreno presenta su renuncia al cargo “con el fin de aclarar los hechos que hoy me suceden”. El abogado agrega que es un “hombre de fe” y que por eso espera “aclarar lo más pronto posible lo que hoy ocurre”. Cierra la breve carta, dirigida a Néstor Humberto Martínez, asegurando que “intenté llamarlo, pero no me puedo comunicar” y dándole las gracias “de todo corazón por esa fabulosa oportunidad”.