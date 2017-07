El vicepresidente de EE.UU. hace caso omiso en la NASA

En su visita al Kennedy Spade Center el pasado 6 de julio, el vicepresidente de los Estados Unidos fue captado por los fotógrafos tocando un pedazo de la nave espacial Orión marcado claramente con un letrero de ‘No tocar‘. La imagen se viralizó rapidamente en las redes sociales, a lo que Pence respondió con un simpático tuit que decía "Perdón @NASA...¡@MarcoRubio me retó a hacerlo!" y la foto del momento editada de tal forma que lo único que no estaba difuminado era la cara del senador.

Sorry @NASA ... @MarcoRubio dared me to do it! pic.twitter.com/qIYtKOPyFh

Rubio no se quedó atrás y respondió por el mismo medio: "Para ser justos, le advertí al vicepresidente: si lo rompe, lo paga"

In fairness, I warned @VP that "you break it, you own it" https://t.co/X5ROcnDVCd