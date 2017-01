A

Los tres libros que Obama le regaló a su hija

Barack Obama llegó a la Presidencia como un escritor, después de publicar en 1995 Dreams of my father (los sueños de mi padre), y volverá a serlo cuando deje el poder el próximo 20 de enero, pues planea trabajar en sus memorias a partir de los diarios que mantuvo mientras vivió en la Casa Blanca. El primer presidente afroamericano de Estados Unidos se siente definido a partir tanto de sus escritos como de sus lecturas, y a días de entregar el cargo se sentó con Michiko Kakutani, la principal crítica literaria de The New York Times, para discutir del papel indispensable que han jugado en su vida los libros, esos “mundos portables” que le proporcionaron compañía en su adolescencia. En esa extensa entrevista contó que, ya adulto, lo marcaron los escritos de Lincoln, Martin Luther King Jr., Gandhi y Nelson Mandela, así como las obras de Shakespeare y las biografías de otros presidentes norteamericanos. También destacó el trabajo de novelistas como Junot Díaz, Jhumpa Lahiri, Philip Roth y Saul Bellow. Obama le regaló hace poco a su hija Malia un Kindle con varios libros que quería compartirle, entre los que destacó El Cuaderno Dorado, de Doris Lessing; The Woman Warrior, de Maxine Hong Kingston y Cien años de soledad, de Gabo.