El suculento negocio que cerró Barack Obama

A tan solo un mes y medio de dejar la presidencia, Barack Obama y su esposa no pierden el tiempo y acaban de cerrar un millonario negocio. Por la cifra de 61 millones de dólares, la editorial Penguin Random House se hizo con los derechos de las memorias de los Obama, una cifra récord para este tipo de publicaciones. La batalla por hacerse con las memorias del carismático ex presidente venía enfrentó a varias editoriales, las cuales pelearon por los derechos de las memorias del ex presidente estadounidense. De este modo, la venta de los derechos cuadruplica el anterior récord de 15 millones de dólares que se pagaron al ex presidente Bill Clinton por su libro “My Life”, que fue publicado en 2004.