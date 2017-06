A

Sin ayuda de Brasil, Fiscalía tiene listo nuevo paquete de Odebrecht

A dos días del anunciado levantamiento de reserva de las delaciones de ejecutivos de Odebrecht en Brasil, la Procuraduría General de ese país informó que no será posible dado que los implicados que adelantan negociaciones, no han podido cerrar los acuerdos de cooperación con la justicia. De esta manera, México, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia se quedarán con las ganas de saber este primero de junio la verdad que dijeron los ejecutivos de la firma constructora en su país. Sin embargo, al fiscal general Néstor Humberto Martínez la noticia no le generó preocupación. Por el contrario, anunció que este miércoles en rueda de prensa entregará un nuevo paquete de decisiones en el caso de corrupción más importante del hemisferio. No descartó, claro, que pida a Brasil copia de las delaciones respetando la reserva del proceso en Brasil. Sin embargo, a estas alturas, Martínez asegura que va mucho más adelante de lo que tienen para contar desde Brasil. El procurador Fernando Carrillo, por su parte, aseguró que "el levantamiento de esa reserva contribuye a la transparencia y cualquier acción en contra de ello, simplemente va a contribuir a la opacidad, luego, si de verdad quieren que se conozca quiénes son los responsables, ojalá se levante esa reserva mañana y cumplan con la palabra”.