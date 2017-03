A

¿Por qué no le dieron 60 años a Rafael Uribe?

Luego de que la juez hizo pública la condena contra Rafael Uribe Noguera, muchos cuestionaron por qué el responsable de un crimen tan atroz no había recibido la pena máxima: 60 años de cárcel. De inmediato algunos penalistas salieron a explicar que jurídicamente se le impuso la máxima condena aplicable. La razón, según los expertos, es que en el sistema Colombiano las penas no son fijas sino que se señalan en rangos que van desde un mínimo hasta un máximo de años de cárcel, en este caso de 28 a 60 años de cárcel. El tema es que existen unos atenuantes que deben aplicarse obligatoriamente, por ejemplo no tener antecedentes. Cuando eso sucede ya no se puede aplicar la pena máxima sino que ésta deberá rebajarse en la cuarta parte de la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso la diferencia era de 32 años y por lo tanto, la cuarta parte son 8 años que debían restarse a los 60 años que todo Colombia pedía. Por esta razón, la juez tenía necesariamente que dictar la condena en esos términos.