A

A

A 0

0

0

0

Putin dice no tener días malos porque no es "una mujer"

El presidente de Rusia volvió a ser noticia por cuenta de sus comentarios. Esta vez sus declaraciones hacen parte de un documental dirigido por el estadounidense Oliver Stone, que aunque todavía no ha sido transmitido ya causa polémica. “Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No pretendo insultar a nadie; es solo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”, dijo Vladimir Putin en la filmación según adelantó Bloomberg. También se refirió a los homosexuales, al principio dijo que no los discriminaba, pero cuando Stone le planteó una situación hipotética en la que se tendría que duchar junto a un gay en un submarino el mandatario reaccionó de forma diferente. “Bueno, preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Tú sabes, soy maestro de judo", contestó.