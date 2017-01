No hubo acuerdo

La semana entrante se define si Avianca tendrá o no un socio nuevo. Todo indica que a pesar de que han tenido lugar extensas conversaciones con varias aerolíneas durante semanas no se va a poder llegar a un acuerdo. El palo en la rueda es que Germán Efromovich no está dispuesto a entregar el control de la compañía y todas las empresas que participaron querían tenerlo. Como los 500 millones de dólares que se buscaban no eran para la supervivencia de la aerolínea, sino para modernizarla no habrá consecuencias trascendentales. Simplemente tomará más tiempo comprar los equipos y los servicios que se iban a adquirir.

Cargando...