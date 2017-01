El favorito

Esta semana Barack Obama se despidió de la Presidencia de Estados Unidos con una entrevista exclusiva para The New York Times. Una de las preguntas fue “¿Qué libros que le ha hayan impactado a usted les ha recomendado a su hijas?”. La respuesta fue Cien años de soledad o Los desnudos y los muertos (The Naked and the Death), de Norman Mailer. Se sabía que esa era el tipo de respuesta que daba Bill Clinton cuando le preguntaban por literatura. Lo que no se sabía es que Obama pensara lo mismo. El gancho de García Márquez con los presidentes norteamericanos se mantiene, o por lo menos con los demócratas.

