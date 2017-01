Un fiscal impactado

Hay un detalle relacionado con el caso de la niña Yuliana y el fiscal Néstor Humberto Martínez que no se ha revelado. El fiscal tuvo la dura experiencia de ver el cadáver de la niña y quedó profundamente impactado con la sevicia que mostraban las marcas en su cuerpo. Por respeto a la familia Samboní, Martínez no ha querido ser muy explícito con lo que vio, pero sus allegados aseguran que eso ha contribuido a que asumiera la causa de Yuliana como un compromiso casi personal y a que esté dispuesto a no ahorrar esfuerzos para que se sepa toda la verdad.

Cargando...