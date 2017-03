A

Las cifras del cine colombiano

A pesar de la expectativa que generó el estreno de la cuarta película de Víctor Gaviria, La mujer del animal, la cinta no ha logrado despegar en los teatros. En dos semanas la vieron apenas poco más de 13.800 espectadores y pasó de 42 salas a solo 8. El director le dijo a SEMANA que el público colombiano “ve el cine como entretenimiento, no como un medio de información, son primarios, entre menos esfuerzo mental tengan que hacer, mejor”. Eso explicaría el hecho de que una película como Operación Piroberta, protagonizada por el humorista Julián Madrid e inspirada en un personaje de Sábados Felices, haya convocado 55.339 espectadores en dos semanas, cuatro veces más que La mujer del animal. Gaviria, sin embargo, no se rinde. Para mediados de 2018 espera lanzar Sosiego, su quinto largometraje, “un proyecto que aunque también es de ciudad, es mucho menos fuerte que ‘La mujer del animal’”