¿Petro, inhabilitado?

Gustavo Petro está inhabilitado para ocupar cargos públicos. La razón es que la Contraloría Distrital le impuso una multa de 217.000 millones de pesos por haberle causado un detrimento patrimonial a la ciudad cuando redujo las tarifas de transporte público. En teoría hasta que no pague esa multa no podrá ocupar ningún cargo de elección popular. Petro, sin embargo, tiene otra interpretación. Considera que no pagar esa multa lo inhabilita para posesionarse, pero no para inscribirse como candidato a la Presidencia. Según él, si gana, la voluntad del constituyente primario estaría por encima de cualquier otra consideración. Agrega que según tratados internacionales los derechos políticos solo se pueden perder por el fallo en un caso penal, pero no fiscal.

