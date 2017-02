¡Buena entrevista!

Angélica Lozano, la pareja de la precandidata Claudia López, contestó con humor a unas preguntas que le hizo Vicky Dávila en La W. A si asumiría el papel de primera dama si ganara Claudia, contestó: “Yo sería una Tutina de estrato 3 y eso no me luce. La mamá de Claudia, que es una maestra pensionada, sería una regia primera dama”. Luego Vicky le preguntó si se iría a vivir a la Casa de Nariño, a lo cual respondió: “Usted no tiene que ponerle cortinas a un rancho que todavía no tiene”. Y en cuanto a si se casarían dijo: “Mientras no nos quiten el derecho, de pronto sí…”. Con respecto a la posibilidad de adoptar insinuó, con otras palabras, que los reaccionarios que marchan contra ese tipo de derechos presionarían al ICBF para no dejarlas.

