Otros nombres

Teniendo en cuenta que no hay claridad sobre quién será el próximo presidente, y que algunos creen que no será ninguno de los nombres que están sobre el tapete, la firma encuestadora YanHaas decidió ampliar su abanico de posibles presidenciables. Como está de moda la teoría del outsider, se considera que no ser muy conocido puede ser una ventaja. Uno de los nuevos nombres medidos fue el del presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Este obtuvo el siguiente resultado: como ha vivido muchos años en el exterior, está de 26 entre 33 presidenciables en la variable de conocimiento por parte de la opinión pública. Entre quienes lo conocen, en desempeño ocupa el puesto 8 entre 33 y en la variable de confianza ocupa el puesto 7.

