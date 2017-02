A

Tres a uno en contra

El dato más curioso es el de Iván Duque. Se suponía que era una persona desconocida pero atractiva por su inteligencia y preparación y que, en la medida en que fuera haciéndose conocer, ganaría adeptos. Sin embargo, en la encuesta es el único precandidato cuya imagen negativa triplica la positiva (64,3 contra 19,9 por ciento). Como el dato desconcierta, Datexco explica que cuando una persona es tan desconocida como Duque los entrevistados que no saben quién es, para no parecer ignorantes, dicen que sí la conocen. Y para agregar credibilidad, dicen que no les gusta. ¿O será que lo confunden con su tocayo Iván Márquez?