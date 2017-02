La propuesta de bajar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años tiene importantes implicaciones electorales. La experiencia de otros países como Cuba, Nicaragua y Ecuador ha demostrado que el voto adolescente tiende a ir contra el establecimiento. Y en los países donde la mayoría de la gente es joven, como Colombia, esa franja de dos años es grande y puede definir el resultado electoral. A los 16 años es poco el entusiasmo que genera Germán Vargas, regular el de Humberto de la Calle y mucho el de Claudia López. Como dijo una vez George Bernard Shaw, “El que no es de izquierda a los 20 años no tiene corazón y el que lo sigue siendo a los 50 no tiene cabeza”.

