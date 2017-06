A

A

A 0

0

0

0

Cuba y Estados Unidos: volver al pasado

Donald Trump metió el viernes al congelador las relaciones entre su país y Cuba. En un discurso en la Pequeña Habana de Miami, el magnate citó la Crisis de los Misiles, la “opresión comunista” y el apoyo militar a Corea del Norte y Venezuela como argumentos para imponer nuevas restricciones a los viajes a la isla, y vetar los negocios con las empresas administradas por los militares cubanos (que representan el 60 por ciento de su economía). Sin embargo, el reversazo no fue total, pues las embajadas seguirán abiertas, no se cancelarán los vuelos directos entre ambos países y los cubano-estadounidenses no tendrán restricciones para visitar la isla. Según el magnate, “los estadounidenses rechazaron a los opresores del pueblo cubano”. Pero lo cierto es que la mayoría de sus compatriotas ya pasaron la página de la Guerra Fría. Según la última encuesta del Pew Research Center, tres de cuatro estadounidenses apoyan el deshielo con la isla.