Bonanza inesperada

La llegada de Donald Trump al poder ha representado una bonanza para los medios de comunicación, particularmente a los opositores. Como hay una obsesión nacional por el nuevo presidente, los principales periódicos y los programas de opinión de cable han aumentado sus audiencias considerablemente. Hay un dato que se usa para ilustrar las implicaciones económicas de este boom noticioso: al cumplirse los 42 días de Trump en el poder, hace dos semanas, la acción de The New York Times, que no ha parado de darle palo al presidente, había subido 42 por ciento. Es decir, un 1 por ciento por cada día del nuevo gobierno.



