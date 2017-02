Hagan sus apuestas

Las casas de juego de Inglaterra están recibiendo apuestas por internet sobre la posible caída de Donald Trump de la Presidencia de Estados Unidos. La más famosa, Ladbrokes, cuantifica las posibilidades de que no termine sus cuatro años en un 48 por ciento. La más audaz de esas casas, Sky Bet, considera que hay un 25 por ciento de posibilidades de que Trump no llegue a julio de este año. Esos establecimientos reciben sus apuestas con base en esos cálculos de probabilidad. Si alguien apuesta 100 dólares a que Trump no llega a julio y acierta, recibe 400 de vuelta. Si el presidente no cae, pierde los 100.

