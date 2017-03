A

Donald Trump puede ser peligroso, pero no bruto

Donald Trump puede ser un loco, pero bruto no es. Su IQ (coeficiente intelectual) está certificado en 156. Esto es más alto que el de cualquiera de sus antecesores recientes en la Casa Blanca. Obama está en 145, lo cual es también excepcional. La gente considerada muy inteligente está en el rango entre 130 y 140. En esta franja están Bill Clinton (y su esposa Hillary), Richard Nixon, John F. Kennedy y, sorprendentemente, Jimmy Carter. Bush padre y Lyndon Johnson están en 129 y 128, respectivamente. Y Bush hijo, quien tenía fama de bruto, tiene un muy respetable 124. Por debajo de 120, que todavía no es grave, están Ronald Reagan y Gerald Ford. No deja de sorprender que Trump les gane a todos.