El cargo no da pa’ tanto

Hay algo que no cuadra en relación con el soborno de 6,5 millones de dólares que habría recibido el exviceministro de Transporte Gabriel García. Es el hecho de que un viceministro en Colombia normalmente no tiene el poder para definir un asunto que dé lugar a un soborno de ese tamaño. Eso ha hecho pensar a algunos que García no era el único beneficiario de esa coima, sino que tenía que repartirla entre varias personas que en una u otra forma habrían participado en el serrucho. Cuando el exviceministro tenga que negociar su pena se sabrá si estas especulaciones son reales o no.