‘Slogans’ presidenciales

El slogan clave de la campaña que se avecina es “El que ponga Uribe”. Esa frase no salió del Centro Democrático, sino de la firma encuestadora Polimétrica que se la inventó como alternativa ya que ese partido no tenía candidato. Al quedar la respuesta en el primer lugar en la encuesta, la frase cogió fuerza y acabó en el imaginario nacional. El concepto de que un expresidente inhabilitado con fuerza electoral tenga que gobernar en cuerpo ajeno tuvo un antecedente en Argentina en 1966. Juan Domingo Perón, ídolo de las masas, puso a Héctor Cámpora, un relativo desconocido, como su candidato y ganaron. El slogan fue “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. El líder argentino era tan popular que otro slogan era “Ladrón o no ladrón, queremos a Perón”.

