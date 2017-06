A

A

A 0

0

0

0

Alianzas de Vargas Lleras en veremos

Las alianzas que no se ven por ahora son las de Germán Vargas. La violenta columna de Luis Felipe Henao contra Juan Fernando Cristo significa el rompimiento de Vargas con el oficialismo liberal. Henao es considerado el hombre que dice lo que Vargas Lleras no quiere decir personalmente. Las relaciones de este con el Partido de la U están igual de mal. Se podría pensar que su opción era ser el candidato de la nueva coalición Uribe-Pastrana. Sin embargo, eso tampoco se ve probable pues Uribe quiere un candidato propio que siga sus órdenes y Germán Vargas no llena ese requisito.