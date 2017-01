Posible explicación

Algunas personas cercanas a Humberto de la Calle están diciendo que no lo ven completamente decidido a ser candidato presidencial. Cuando se le menciona el tema contesta en chiste y evita comprometerse. Sin embargo, la verdadera razón no parece ser que no esté interesado. Más bien es que no tiene entusiasmo por participar en la consulta que el Partido Liberal está pensando hacer para escoger su candidato. Los allegados a De la Calle aseguran que él considera que su hoja de vida como excandidato a la Presidencia, exvicepresidente y sus cinco años como negociador del proceso de paz deberían dar para que fuera elegido candidato por consenso sin tener que someterse a consulta alguna.

