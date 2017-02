Cambio de 'look'

Algunos consideran que Humberto de la Calle se ve diferente desde que se operó los ojos y ya no usa gafas. No se hizo la operación por razones estéticas sino médicas, pero el nuevo look ha sido objeto de comentarios. Vale la pena recordar que algo parecido le pasó al expresidente Turbay. También por razones médicas tuvo que operarse y su vista quedó arreglada. Sin embargo, le puso unos lentes de vidrio sin fórmula a sus anteojos de toda la vida para conservar la identidad con la que lo habían conocido los colombianos. (foto antes y después).

