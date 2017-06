A

La fórmula de Vargas Lleras para conseguir apoyo

Germán Vargas tiene problemas con los jefes del Partido Liberal y de La U, pero no necesariamente con los congresistas de esas dos colectividades. En teoría ellos no pueden apoyarlo sin incurrir en doble militancia pues está prohibido hacerlo o cambiar de partido. Sin embargo, se ha demostrado que hay fórmulas para conseguir esos apoyos clandestinamente. Eso sucedió con el presidente Santos y el Partido Conservador en su primera elección. En ese momento los godos eran el partido más fuerte del país y su candidata era Noemí Sanín. No obstante, aunque no apoyaron oficialmente a Santos, los congresistas azules por debajo de la mesa ordenaron a sus tropas hacerlo. Esa deserción masiva dejó a Noemí Sanín con apenas el 5 por ciento de la votación y nadie fue sancionado.