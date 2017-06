A

Odebrecht y las campañas II

En cuanto a Óscar Iván Zuluaga, Martorelli también confirmó el pago de 1.600.000 dólares en el exterior al asesor brasileño Duda Mendonça por servicios prestados a su campaña. No obstante, agregó que esa plata nunca se la pidieron los Zuluaga, sino Daniel García, en ese entonces asesor de Odebrecht en Colombia. Martorelli señaló que asumió que el origen de esa solicitud era la campaña de Zuluaga, pero reconoció que para ese pago no habló con ninguno de sus directivos. Los abogados del candidato y de su hijo David alegan que se trató de una decisión unilateral de García y Martorelli en la que ellos no tuvieron nada que ver.