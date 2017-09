A

No a Comisión de Absoluciones

Rodrigo Uprimny sugiere en una columna algo que nadie había pensado. Él considera que los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, acusados de recibir coimas, no tienen por qué tener fuero. En otras palabras, que no deben ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia después del infinito proceso de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el Senado. Para él los supuestos delitos que cometieron no están relacionados con las funciones de sus cargos, y por lo tanto los debería juzgar la justicia ordinaria. Compara esta situación con la del fuero militar y señala que si un uniformado comete un abuso sexual, no tiene que rendir cuentas ante los militares sino ante la Fiscalía.