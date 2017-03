A

Los expedientes que enredan a Maza Márquez II

Desde los magnicidios no ha habido una sola prueba nueva. En los años noventa la Justicia concluyó que los responsables eran Carlos Castaño y Pablo Escobar. Aun si se encuentran escoltas implicados, no se puede deducir la responsabilidad de Maza, pues Escobar y Castaño tenían en la nómina a policías y a agentes del DAS. Como la más reciente acusación se refiere al asesinato de Bernardo Jaramillo, la familia del general Maza le ha hecho llegar a SEMANA la carta que el vicepresidente de la UP, Hernán Motta, le envió a Maza Márquez en 1991 para agradecerle la protección que les había dado a los militantes de ese partido.