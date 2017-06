A

Chisme político en la U

Y hablando de partidos políticos, hay especulaciones sobre La U. Sus dos posibles candidatos hasta la fecha son Juan Carlos Pinzón y Roy Barreras. El primero le dio una entrevista a María Isabel Rueda en la cual se mostró algo independiente del gobierno, y bastante cordial con Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Eso no le gustó mucho al presidente Santos. El segundo, Roy Barreras, tiene mucha influencia en el Congreso, pero no ha pegado a nivel popular. Como el jefe natural de ese partido hoy es el presidente, no es descartable pensar que prefiera no tener candidato y más bien esperar a ver quién tiene en otro partido posibilidades de ganar para apoyarlo.