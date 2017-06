Uber y taxis ¿amigos?

La fundación ProBogotá realizó un estudio que plantea ideas para que los diferentes aplicativos de transporte como Uber o Cabify puedan coexistir con los taxis. Según el estudio, Uber solo representa un 1,5 por ciento en comparación con los viajes que hacen los taxis diariamente, por lo cual el problema no es “la presencia de los nuevos servicios de transporte, sino la falta de regulación”. Estas son algunas de las propuestas: 1) No permitir que en el futuro los nuevos aplicativos de transporte presten el servicio desde la calle. 2) No limitar la cantidad de vehículos sino las horas diarias de servicio. Proponen un promedio de cuatro horas. 3) Exigir que los taxis cuenten con dispositivos electrónicos que dicten las tarifas y recolecten información.

