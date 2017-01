¿A quién se refería?

Tan pronto se anunció el aumento de la condena de 18 a 24 años de Samuel Moreno, el fiscal dijo: “Que sean bienvenidas las extradiciones para los corruptos”. Aunque no mencionó nombres, la coincidencia de la fecha hizo pensar que se podría estar refiriendo al exalcalde y a su hermano Iván. Aunque eso legalmente es posible, no es probable que algo así suceda pronto. Hasta ahora Samuel está acusado de haber recibido 3.300 millones de pesos en coimas. Esto apenas supera el millón de dólares y por esa suma Estados Unidos no se metería en el complejo proceso de solicitarlo en extradición. Para eso tendrían que encontrarle muchos más millones en ese país y probar que fueron producto de la corrupción.

