Clan del Golfo I

La entrega del Clan del Golfo no va a ser rápida. Otoniel, con su uniforme militar y su discurso conciliador, tiene la esperanza de obtener algunos beneficios como uno de los actores del conflicto, pero no va a ser fácil pues no hay marco jurídico para eso. Los beneficios que obtendría serían los consagrados hoy por ley a cualquier delincuente que se someta a la justicia. Por sus delitos Otoniel no podría tener una condena inferior a 30 años, y con delaciones, entrega de rutas, trabajo y estudio lo mínimo que estaría tras las rejas serían 12. Como en la práctica se podrá quedar con buena parte de su fortuna, el negocio no es tan malo.

