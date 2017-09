Clan del Golfo II

Desmovilizar 3.500 personas no es lo mismo que desmovilizar a una sola, por lo cual el gobierno está preparando un proyecto de ley para permitir el sometimiento colectivo como el que ofreció el Clan del Golfo a través de Otoniel. En este momento el ministro de Justicia y la Fiscalía están dándole cuerpo a una fórmula que ajuste la normatividad vigente para que no toque tramitar miles de casos individualmente. No se trata de una negociación con beneficios especiales como la de las Farc, pues el gobierno no les reconoce a las bacrim estatus político. La ley será tramitada por fast track o por mensaje de urgencia para darle prioridad a una posibilidad de paz integral antes del final de este gobierno.

