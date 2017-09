Muzo renace como destino turístico

SEMANA: A quienes nunca han ido a Muzo, ¿qué les recomendaría conocer?

ELIN JOSÉ BOHÓRQUEZ: El primer destino es el sector minero y ver los procesos ancestrales de barequeo o guaquería. Los fines de semana vale la pena ir a la plaza principal para vivir el comercio de las esmeraldas directamente. Además, contamos con unas lagunas y riachuelos muy bonitos, que se han convertido en balnearios para los lugareños, como San Isidro y el Charco del Amor. Y se pueden hacer muchas caminatas ecológicas por diferentes senderos.

SEMANA: ¿Qué ha cambiado en Muzo en los últimos diez años?

E.J.B.: Muzo sigue siendo la capital mundial de la esmeralda. Con base en eso, se ha trabajado en proyectarlo como un lugar al que se puede venir con tranquilidad porque ya no es un municipio violento.

SEMANA: ¿Existe una estrategia de promoción turística?

E.J.B.: Sí, a través de la capacitación. Ya desarrollamos un Plan Convencional de Turismo y la idea es que madure en un proyecto más grande, junto con autoridades departamentales y nacionales. Queremos que haya procesos de corte didáctico para que se conozca mejor la explotación de la esmeralda y adecuar una infraestructura que permita un ingreso seguro a ciertos socavones. Replicando la experiencia de Quípama Extrema, también les apuntaremos a los deportes de aventura.

SEMANA: ¿Cómo está el municipio en infraestructura?

E.J.B.: Es el municipio de la zona con la mayor infraestructura hotelera: 14 hoteles y 182 camas. No se trata de posadas, sino de hoteles sencillos pero organizados.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales eventos culturales?

E.J.B.: Tenemos varias actividades, como el Festival de las Cometas, el Día del Campesino y los Aguinaldos Navideños. A finales de junio organizamos el Festival de Verano, junto con los municipios de Coper y Maripí: los tres confluimos en un punto del río Minero que se llama La Vega del Tigre. Nos acompañaron más de 6.000 personas de todo el país en actividades culturales, deportivas y una oferta gastronómica muy grande.

SEMANA: ¿Cuál es la principal meta de su administración en cuanto al turismo?

E.J.B.: Demostrar que esta es una región de paz. Aquí no necesitamos de un policía en cada esquina, no hay gente armada en las calles, ya no estamos en el Lejano Oeste. Por el contrario, se trata de una zona tranquila, con muchísima riqueza además de la minería.