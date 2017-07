Voluntariado canadiense: así se transmiten valores

A lo largo de su historia, Colombia ha contado con el apoyo de entidades internacionales para promover el desarrollo en sus regiones. A esto se dedica Cuso International, una organización que moviliza voluntarias y voluntarios dispuestos a compartir su experiencia profesional con comunidades, organizaciones civiles, empresas y cooperativas, y gobiernos locales y nacionales.



Cuso International es una organización canadiense que opera desde 1961. En Colombia, su labor inició en 1964 y tomó fuerza en 2015 con la reapertura de una oficina en Bogotá y con la implementación de su programa de voluntariado y del proyecto Empleos para construir futuro, gracias al apoyo del gobierno de Canadá.



Hoy, Cuso International tiene 13 voluntarios en el país y desde 2015 ha recibido 26. Sus orígenes son variados: algunos son canadienses, otros nacieron en países diferentes y residen en Canadá y otros son latinoamericanos que viven en la región. Sin embargo, su motivación es la misma: contribuir con su experiencia y conocer nuevas culturas mientras aportan al desarrollo de sociedades.



Dos de esas voluntarias, Christia Roberts y Karla Casasola, quisieron compartir su experiencia y evidenciar el impacto de esta iniciativa.



Christia Roberts

Es horticultora, tiene 70 años y aunque su hogar está en Vancouver (Canadá), desde 2016 se trasladó a Ibagué para apoyar a productores locales.



"Mi carrera me ha dado tanto, que quiero devolver el favor. Quería estar en América Latina porque tiene muchos cultivos, pero la verdad es que no sabía mucho de Colombia. Sin embargo, Cuso International me ofreció la oportunidad de trabajar en un país maravilloso. ¡Ahora deseo que más gente entienda lo hermosa que es Colombia!".



Karla Casasola

Costarricense, 26 años, licenciada en sociología. El pasado mes de febrero llegó a Bogotá para hacer su segundo voluntariado en Colombia.



"Mi primer voluntariado fue en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Duró ocho meses, pero sentí que pasó muy rápido. Decidí volver y ahora soy asesora de temas de género en la Campaña Colombiana Contra Minas. Estar aquí es como habitar muchos países de

América Latina a la vez. Me parece una gran opción, sobre todo en este momento histórico por cuenta de la paz".



Empleos para construir futuro

En Colombia, Cuso International implementa el proyecto Empleos para construir futuro que brinda formación complementaria y técnica a jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto armado en ocho ciudades. Concluida la formación, ofrece oportunidades laborales en empresas aliadas, buscando beneficiar a cerca de 10.545 personas.