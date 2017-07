Cómo estudiar en Canadá

Mantener estándares de alta calidad en sus programas, fomentar la cultura investigativa, innovadora y emprendedora, y ampliar la cobertura de los servicios de extensión y proyección social a sus grupos de interés, con énfasis en el sector defensa, son algunos de los objetivos a los que le apunta la Universidad Militar Nueva Granada (UNMG) con el fin de ser reconocida por su excelencia en el ámbito nacional e internacional.



Y es que a lo largo de sus 35 años la UMNG ha logrado consolidar la estructura de un modelo propio de gestión universitaria, basado en la cultura de innovación y transformación permanente de su quehacer, reconociendo las particularidades de sus grupos de interés, así como el desarrollo de una visión participativa, autocrítica y sólida en su sostenibilidad a mediano y largo plazo.



Para el rector de esta institución, brigadier general Hugo Rodríguez Durán, es claro que: “Los retos actuales imponen mayores esfuerzos en el sostenimiento de la calidad académica, la consolidación y cualificación del núcleo profesoral, la visibilidad y cooperación nacional e internacional, la investigación, la responsabilidad social universitaria y la educación inclusiva”.



En consonancia con las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, la UMNG forma parte activa de la red de innovación más grande del país y ocupa el segundo puesto a nivel nacional en registro de patentes. Actualmente trabaja en proyectos de investigación que buscan mejorar la calidad de vida de la sociedad, especialmente en el cuidado y la preservación del medio ambiente.



Además, en su propósito de consolidar la internacionalización en las funciones sustantivas de la institución, la universidad ha encontrado grandes aliados en Canadá, donde gracias a la firma del acuerdo de cooperación científica con la Université du Québec à Trois Rivières se hace posible el intercambio de docentes e investigadores, la movilidad de estudiantes y la búsqueda de financiación para proyectos de investigación en ambos países.



En este mismo sentido, se firmó un memorando de entendimiento con la University of Ontorio - Institute of Technology para desarrollar investigación conjunta, intercambiar resultados, facilitar la movilidad de estudiantes, participar en seminarios y otros eventos académicos y fortalecer la relación entre ambas instituciones.



Adicionalmente se firmó con la Universidad de Waterloo una carta de intención con el propósito de explorar áreas en común en el campo de la investigación para intercambiar resultados de investigación no confidencial, movilidad entre docentes e investigadores, formular proyectos de investigación conjunta, desarrollar actividades de consultoría y establecer futuras colaboraciones.



Los acercamientos logrados se materializan en casos como el del profesor de la UMNG, Álvaro Joffre Uribe Quevedo, quien realizó una estancia post-doctoral de un año en el Games Institute de la Universidad de Waterloo en 2015. Durante este periodo inició actividades de investigación dentro de la red IMMERS liderada por la Universidad de Waterloo en alianza con la Universidad de Carleton, el Instituto de Tecnología de la Universidad de Ontario, la Universidad Concordia, la Universidad McMaster, la Universidad Ryerson, la Universidad de Ottawa, la Universidad de Saskatchewan y la Universidad de York, y por parte de Estados Unidos la Universidad de California Davis.



La investigación, en este caso, se centró en el área temática de los juegos serios, enfocada al desarrollo de un aplicativo para el entrenamiento de la auscultación cardiaca para dispositivos móviles con interacciones multimodales y realidad virtual.



En el mismo sentido, son ejemplo los casos de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Multimedia, que aplicaron a la beca Líderes Emergentes de las Américas (ELAP, por su sigla en inglés), y el curso en Realidad Virtual para segundo semestre de 2017 que será orientado por el Profesor Bill Kapralos de la Universidad de Ontario, para estudiantes de la Maestría en Mecatrónica donde se tendrá la participación de seis alumnos canadienses.



Aunque el potencial de investigación propuesto en conjunto a través de temáticas de interés en el área de la realidad virtual y videojuegos presenta un escenario de exploración en aplicaciones médicas, sociales y de ingeniería para promover el avance conjunto y consolidación en estos temas, estas colaboraciones abren la posibilidad de explorar otras áreas de cooperación, así como alianzas académicas que permitan la realización de cursos e intercambios académicos.



Según el general Rodríguez: “Todos estos esfuerzos son importantes en la medida en que permiten avanzar hacia el desarrollo del conocimiento, la cultura, el arte, las ciencias y las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre buscando aportar soluciones a las necesidades del contexto, desde un enfoque de calidad, aprendizaje y enseñanza, enmarcado en lo social, económico, equitativo, inclusivo, democrático y participativo”.