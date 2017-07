Productos de Canadá que nos unen

El puerto de Barranquilla es la estructura multimodal más grande del Caribe y cuenta con una ventaja única: por el río Magdalena, tiene salida directa al mar Caribe y al océano Atlántico.



De esta ventaja no solo saca provecho el puerto, también las empresas que están ubicadas cerca de él y cuyas mercancías llegan a sus muelles. Ese es el caso de Surtiabarrotes, una empresa barranquillera con una década de experiencia en importar productos alimenticios desde Canadá, China, México y otros países de América Latina.



En principio, la empresa solo distribuía sus productos en los siete departamentos costeros de Colombia –Atlántico, Magdalena, Bolívar, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre– ahora ya cubre todo el territorio nacional, incluyendo el Eje Cafetero y el occidente de Colombia y tiene relaciones comerciales con tres grupos de clientes: grandes superficies, mercados mayoristas e instituciones. Sus productos más importantes son las lentejas, los fríjoles, las arvejas y los garbanzos que trae desde Canadá, y el ajo, que importa de China. Cifras de la empresa indican que en el último año importó 8.800 toneladas de alimentos, en su mayoría de estos dos países.



La relación entre Surtiabarrotes y Canadá empezó hace siete años, cuando la empresa de origen barranquillero importó productos de ese país por primera vez. Su gerente, José Yesid Olivera, sostiene que Canadá es una nación en la que se puede confiar y que no hay duda de la calidad de sus productos. Sin embargo, se enorgullece al decir que también vende arroz y azúcar colombianos. Es una empresa que respalda a los productores nacionales y que importa productos que no se cultivan en gran cantidad en Colombia.



Surtiabarrotes se diferencia por sus precios justos y la eficiencia en la entrega. Está ubicada a cinco minutos del puerto de Barranquilla y en los últimos años invirtió en infraestructura para almacenamiento que ya suma 5.000 metros cuadrados. Además, están trabajando en facilitar las compras de sus clientes en el Eje Cafetero y el occidente de Colombia.



Surtiabarrotes está explorando la posibilidad de importar otros alimentos y se esmera en investigar y ejecutar las rutas marítimas más rápidas. Es una empresa que ha encontrado su fuerza en las relaciones con productores de otros países y que cada vez está más cerca de Canadá.

*Gerente General de Surtiabarrotes.