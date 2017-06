Taliana, diversidad en ‘la U'

Taliana Gómez nació en Santa Marta hace 32 años y es la primera estudiante transgénero que pisa la Universidad del Magdalena. Cursa primer semestre de Antropología, pero ya tiene experiencia en el trabajo con poblaciones vulnerables y minorías sexuales de la ciudad. En 2015 aspiró a edil, pero no logró la votación requerida. Sin embargo, eso no le impidió seguir luchando por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y la identidad de género.

Es una mujer de espíritu libre e ideales marcados. Su personalidad transmite seguridad por donde pasa. Quienes la conocen la admiran por sus ganas de salir adelante sin temor a los señalamientos de la sociedad.

Dice que entrar a la universidad la impulsa aún más hacia sus objetivos. “Es importante ver cómo la institución cumple su plan de acción, de ser más incluyente e innovadora. He recibido todo el apoyo, desde el rector, Pablo Vera, hasta el cuerpo docente y el personal administrativo”, reconoce la estudiante.

Desde Bienestar Universitario ha trabajado en la construcción de políticas de diversidad. En la Semana Cultural de la Institución participó en la organización de un conversatorio a través del cual se invitó a la comunidad estudiantil a escuchar propuestas e ideas incluyentes.

Taliana confirma que el respeto se lo ha ganado por su buen comportamiento y esfuerzo académico, y revela que la primera vez que pisó el campus universitario sintió temor. “Estaba a la expectativa, tuve miedo, me iba a enfrentar a personas de diferentes edades. Generalmente, llamo la atención por mi estatura y contextura, pero en realidad fue diferente, fui una compañera más. No me han hecho ‘bullying’ ni me han rechazado”, cuenta esta alumna aplicada, quien durante el semestre ha hecho amigos, conformado un buen equipo de estudio y ocupado el primer puesto en varias asignaturas.

A futuro tiene varios planes: integrar el consejo superior de la universidad, cursar una maestría o un doctorado, trabajar por las minorías sexuales de la ciudad como concejal, adoptar un hijo y formar una familia. Le recomienda a su comunidad prepararse y salir adelante sin miedo. “Para lograrlo, se necesitan muchas ganas y actitud”, concluye.